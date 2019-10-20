Турецкие котики, концерт Сплин и городской субботник. Чем делились рязанцы в соцсетях?

Дмитрий Беляев поделился подборкой фотографий с котиками, сделанных в Турции.

– Мой традиционный пост – Кошачья жизнь Турции. И в отличие от Греции, кстати, здесь все миуси – очень ухоженные и не больные. И весьма толстенькие, на олл инклюзиве, поди, – написал он.



Юлия Рокотянская приняла участие в общегородском субботнике.

– Убирала территорию зеленой зоны между улицами Тимуровцев и Советской Армии. Работу по дальнейшему благоустройству мест отдыха рязанцев нужно продолжать. Зелёные зоны – это лёгкие нашего города, – написала глава Городской думы.



Аркадий Фомин поделился успехами дочери — Лариса стала победительницей в номинации «Буктрейлер» в международном конкурсе Тургеневских чтений.

– Сюжет видеозарисовки по мотивам одного из самых проникновенных рассказов Ивана Тургенева «Свидание» Лариса придумала сама, долго репетировала, волновалась, и сегодня мы вместе с ней радуемся полученному результату. Хотел бы, чтобы этот успех режиссёрского и актёрского дебюта Ларисы вдохновил её на новые работы! – написал в посте председатель Рязанской облдумы.



Елена Буняшина поделилась с рязанцами осеннем настроением. Директор Рязанской областной филармонии выложила видео с осенней берёзой.

– Березовые ветки… – прокомментировала она пост.



Ещё одним участником общегородского города стал Николай Любимов. Глава региона помог в уборке территории Торгового городка.

– Для каждого человека чистота начинается с себя. К сожалению, не каждый к этому готов. Будем помогать своим примером. Сегодня общегородской субботник. Уже традиционно с коллегами из правительства наводим порядок в Торговом городке. Это знаковое место для рязанцев. Мы должны вдохнуть в него вторую жизнь. А пока – поддерживаем чистоту! – написал губернатор.



Артист Рязанского театра драмы Олег Пичурин отметил День рождения. Заслуженного артиста России поздравили в инстаграм-аккаунте театра.

– От всей души поздравляем именинника! Желаем творческих успехов и счастья в личной жизни! – говорится в посте.



Актёры рязанского театра «Переход» прогулялись по улицам Санкт-Петербурга.

– Сегодняшний день ребята провели в Петербурге.

Гуляли, вдохновлялись, наслаждались красотой города.

Что же будет завтра?



Ещё один актёр Театра драмы отметил День рождения. Арсений Кудря в текущем репертуаре исполняет роли:

Бабы Яги — «Как Настенька чуть кикиморой не стала»

Собаки, Змея Горыныча — «Волшебные сны Кузьмы»

Валеры — «С любимыми не расставайтесь»

Лесли — «Клинический случай»

Теодоро — «Собака на сене»

Яшы, молодого лакея — «Вишневый сад»

Брэндона Кейтса — «Выдать Джанет замуж»

Пиноккио, Арлекино, Сокамерника, Могильщика — «Переплыть море»



Лидия Родина посетила концерт группы Сплин.

– Вместо осеннего сплина – Сплин, – говорится в посте.