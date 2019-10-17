В Рязани начались Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень»

В четверг, 17 октября, в Рязанской академии единоборств стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень». Началось торжественное мероприятие с двух показательных выступлений юных спортсменок Академии. Зрители увидели «танец маленьких моделек» и рок-н-ролл с гимнастическими элементами.

Гимнастки из 31 региона России прошли торжественным парадом по арене Академии.

С приветственным словом выступил начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.

— Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте мне поздравить вас с открытием Всероссийских соревнований «Есенинская осень». Спортсменки и просто красавицы, желаю вам сегодня феерично и безошибочно выступить, — поделился Юрий Колдин.

Главный судья Ольга Лисицына объявила соревнования по художественной гимнастике открытыми.