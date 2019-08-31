В Рязанском театре кукол впервые в мире поставили спектакль по повести Чингиза Айматова

В пятницу, 30 августа, в Рязанском театре кукол прошёл закрытый показ спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» по одноимённому произведению Чингиза Айматова. Это первый спектакль в мире, поставленный на сцене театра кукол по этой повести.

Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Кириск. Вместе со своим отцом, старейшиной Органом и братом отца Мылгуном, он выходит в открытое море для своей первой охоты на нерп.

До места охотники добираются благополучно, а вот на обратном пути бушующее море приготовило им много испытаний. Опустился густой туман. Сильный шторм уносит каяк далеко от берега в открытое море. Маленький бочонок воды, единственное спасение от мучительной смерти. Начинается борьба за жизнь. Измученные охотники гребут из последних сил в надежде увидеть берег.

Люди и куклы слились в единое целое. Необычные костюмы, хореография, захватывающая музыка, дополняющаяся живыми звуками бубна, варгана, полностью погружают зрителя в жизнь нивхов, живущих на берегу Охотского моря, в ту атмосферу, где стихия властная и неподкупная сильнее человека и его желаний.

Финал открытый. Зритель сам решает, как в дальнейшем сложилась судьба мальчика, который остался в одиночестве…