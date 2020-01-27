В рязанском райцентре абоненты МТС временно остались без связи

В рабочем посёлке Пителино абоненты МЧС временно остались без связи. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Связь у сотового оператора пропала в понедельник, 27 января, после полудня. Никаких аварий не произошло, причина отключения сигнала – технические работы.



Сообщается, что работы на новой трансформаторной подстанции проводятся по утверждённому графику до 6.00 28 января. Из-за этого в посёлке отключают электричество. Ожидается, что свет будет отключаться также 28 и 29 января с 10 до 16 часов. В это время также может не быть связи у абонентов МТС.

