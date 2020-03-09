В Рязанской области выявили нарушения при торговле рыбой и рыбопродуктами

Сотрудники Роспотребнадзора проводят в Рязани и области проверки предприятий и организаций, занятых производством и продажей рыбы и рыбных ресурсов. Об этом сообщил сайт ведомства.



С начала года до 6 марта было проверено 294 объекта. Эксперты взяли 509 проб, нестандартными оказались 0,8% из них.



Среди основных нарушений: отсутствие документов, продажа продуктов с истекшим сроком годности. На некоторых товарах отсутствовали ярлыки, в магазинах не соблюдался температурный режим.



На нарушителей было составлено 278 протоколов об административном правонарушении.

