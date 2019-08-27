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В Рязанской области проходит акция «Госуслуги – это просто!»

Сотрудники полиции Рязанской области оказывают помощь гражданам в вопросах получения государственных услуг по линии МВД России в электронном виде. Полицейские в доступной форме объясняют жителям областного центра и гостям региона, что они могут зарегистрироваться на Едином портале госуслуг, подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости, получение водительского удостоверения или загранпаспорта.

Сегодня полицейские вручили участникам акции памятки об оказании госуслуг, в том числе в электронном виде по линии МВД России. Помимо этого, стражи правопорядка рассказали гражданам, что ознакомиться со всем перечнем государственных услуг, предоставляемых УМВД, можно на официальном сайте Управления.

Сотрудники полиции напомнили гостям и жителям региона о том, что используя возможностями портала http://www.gosuslugi.ru/, можно самостоятельно выбирать день и время, в которое вам удобно получить или заменить водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль. Подать электронное обращение можно в любое время суток, праздничный и выходной день, через любое устройство, имеющее доступ к сети Интернет. Портал также позволяет оплатить государственную пошлину без посещения кредитной организации и со скидкой в 30 %, что существенно экономит время и денежные средства.

Граждане искренне поблагодарили полицейских за оказанную помощь и организацию полезной акции.

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