Российское кино на памятных монетах. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе, когда открывается Венецианский кинофестиваль и празднуется День российского кино, узнаем о деньгах в кинематографе.

История 77. Российское кино на памятных монетах

27 августа – отличный повод пересмотреть любимый кинофильм или ознакомиться с новинкой кинопроката, ведь по календарю это День российского кино. А еще можно вспомнить, какие известные персонажи отечественной «фабрики грёз» были запечатлены на памятных монетах.

Еще в 1998 году Банк России выпустил две монеты, посвященные выдающемуся режиссеру Сергею Эйзенштейну. Его фильм «Броненосец «Потемкин» в 1958 году на Брюссельском кинофестивале возглавил список 12 лучших фильмов всех времен. «Александр Невский», «Иван Грозный», «Октябрь» — Эйзенштейн снимал об истории так, что сам стал личностью исторической. Общий тираж серебряных монет, на которых, как на кинопленке, запечатлен режиссер, составил 30 тысяч экземпляров.

Отражены на монетах и актёры. Например, в 2002 году была выпущена монета с портретом Любови Орловой. А в 2018 году серию «Выдающиеся личности России» пополнила монета, посвященная Владимиру Высоцкому. На ней актер, поэт и исполнитель запечатлен со своей любимой гитарой, слева от него – меч и силуэты двух коней.

Но не только Банк России чеканит монеты с российскими (советскими) актерами. Так, монетный двор Новой Зеландии выпускал для Островов Кука серию с героями популярного киносериала о Шерлоке Холмсе. Причем на 4 монетах место нашлось не только Василию Ливанову и Виталию Соломину, которые сыграли знаменитого сыщика и его помощника, но и лорду Баскервилю, и мисс Морстон, и конечно, Джеймсу Мориарти.

Ну а если принять утверждение Шекспира, что весь мир театр, то едва ли не каждый, кто отражен на памятных монетах, будет связан с кино (как продолжением театрального искусства). Разве не по системе Станиславского готовят актеров? Неужели не экранизируют работы Гоголя? Мало ли красивых локаций для съемочных групп открыл Семенов-Тян-Шанский? Словом, важнейшее из всех искусств действительно объединяет.