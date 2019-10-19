В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в утренние часы 19 октября на территории Рязанской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров. Соответствующее метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального управления МЧС России.



При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.



Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;



Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.



Если вы стали участником или свидетелем происшествия для вызова пожарных и спасателей с мобильного телефона необходимо обратиться по номеру 101, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу — 112.



Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

