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В Рязанской области начал работу региональный мусорный оператор

С пятницы, 1 ноября, в Рязанской области начал работу региональный мусорный оператор – ООО «Эко-Пронск». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Мусорный оператор будет заниматься транспортировкой, обработкой и захоронением твёрдых коммунальных отходов. В первый день работы на линии с 11 часов находилось 96 единиц техники. Все они, по данным пресс-службы компании, работали по графикам, согласованным с местными властями. 

Также с 1 ноября начали устанавливать контейнеры в тех населённых пунктах, где раньше отходы централизованно не вывозились. Кроме того, мусорный оператор начал заменять испорченные мусорные контейнеры на новые.

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