В Рязани увольняются директора школ

В Рязани начали увольняться директора школ. Как стало известно РИА «7 новостей», сегодня написал заявление об уходе директор Солотчинской школы-интерната Александр Ламсков.



Напомним, 2 сентября, заявление по собственному желанию написал директор школы №50 Роман Волков.



Сегодня же на совещании директоров школ Рязани присутствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков.



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