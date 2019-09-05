В Рязани благоустроят территорию в районе детского диагностического центра на улице Свободы



Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела личный приём, на котором, в частности, рассматривался вопрос благоустройства части Лыбедского бульвара и зелёной зоны по ул. Свободы, расположенной в районе детского консультативно-диагностического центра. Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.

К Рокотянской обратилась директор «Музея молодёжного движения» Наталья Алимова. Прозвучало несколько предложений по развитию данной территории – обустройство сквера, создание дополнительных парковочных мест для учреждения здравоохранения, организация туристических маршрутов. В ближайшее время планируется подготовить концепцию и проект развития с учётом мнений всех заинтересованных сторон.

Наша задача – максимально учесть все интересы и развивать данную территорию комплексно, — пояснила Юлия Рокотянская заявителю.