На главную Рязань В Рязани благоустроят территорию в районе детского диагностического центра на улице Свободы
Рязань

В Рязани благоустроят территорию в районе детского диагностического центра на улице Свободы


Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела личный приём, на котором, в частности, рассматривался вопрос благоустройства части Лыбедского бульвара и зелёной зоны по ул. Свободы, расположенной в районе детского консультативно-диагностического центра. Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.
К Рокотянской обратилась директор «Музея молодёжного движения» Наталья Алимова. Прозвучало несколько предложений по развитию данной территории – обустройство сквера, создание дополнительных парковочных мест для учреждения здравоохранения, организация туристических маршрутов. В ближайшее время планируется подготовить концепцию и проект развития с учётом мнений всех заинтересованных сторон.

  • Наша задача – максимально учесть все интересы и развивать данную территорию комплексно, — пояснила Юлия Рокотянская заявителю.
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