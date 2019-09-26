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В Рязани прошла церемония гашения марки, выпущенной к 170-летию со дня рождения Ивана Павлова

В четверг, 26 сентября, исполнилось 170 лет со дня рождения учёного, академика, первого российского Нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова. Специально к этой дате Почта России выпустила сувенирную почтовую открытку, для гашения которой использовали печать «Гордость земли Рязанской». 

Торжественная церемония спецгашения состоялась в Мемориальном музее-усадьбе академика. На мероприятии присутствовал региональный управляющий филиалом Почты России Олег Прошкин. 

Гости спецгашения смогли отправить открытки в любую точку мира – для этого был установлен почтовый ящик.

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