В Рязани прошла церемония гашения марки, выпущенной к 170-летию со дня рождения Ивана Павлова

В четверг, 26 сентября, исполнилось 170 лет со дня рождения учёного, академика, первого российского Нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова. Специально к этой дате Почта России выпустила сувенирную почтовую открытку, для гашения которой использовали печать «Гордость земли Рязанской».



Торжественная церемония спецгашения состоялась в Мемориальном музее-усадьбе академика. На мероприятии присутствовал региональный управляющий филиалом Почты России Олег Прошкин.



Гости спецгашения смогли отправить открытки в любую точку мира – для этого был установлен почтовый ящик.

