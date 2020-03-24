В Рязани полиция не стала возбуждать дело из-за истощённой собаки

7info
Новости Рязани

Информация о заражении коронавирусом жителя Рязанской области названа фейком ﻿

Фейковую информацию распространяют с минувших выходных в мессенджерах.
Узнать больше
Новости медицины

В Рязанской области снизилась заболеваемость туберкулёзом

24 марта – Всемирный День борьбы с туберкулёзом.  В последнее время в Рязанской области наблюдается положительная тенденция: снижается заболеваемость туберкулёзом и смертность...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанских таксистов обязали работать в масках

Из-за коронавируса таксисты в Рязани должны работать в масках. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Узнать больше
Новости Рязани

Администрация Рязани прокомментировала вырубку сосен в Солотче

В администрации Рязани сообщили, что управлению благоустройства поручено написать заявление в полицию. После его получения правоохранители смогут начать проверку.
Узнать больше
Новости Рязани

Роспотребнадзор рассказал об основных различиях между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и гриппа

Вспышка инфекционного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) продолжает развиваться, и на фоне этого проводится сравнение данного заболевания с гриппом.
Узнать больше
-

В Рязани полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Информация об этом появилась в группе приюта для бездомных животных «Зверополис».

Напомним, в феврале зоозащитники нашли в интернете объявление о раздаче щенков далматина. Животные были сильно истощены, их долгое время не кормили. Когда волонтёры приехали к хозяину, оказалось, что щенков уже нет. Дома оставалась только их мать Джессика. Собака также была очень худой. 

После этого было написано заявление в полицию. Правоохранители провели проверку, но оснований для возбуждения дела не нашли.  

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Под наблюдением в Рязани и области находятся 742 человека. Есть информация о 843 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Узнать больше

Жителя Касимова задержали за убийство родственницы ﻿

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено вечером в воскресенье, 22 марта.
Узнать больше

В VELLCOM GROUP рассказали о преимуществах подземного паркинга

Новости Рязани
Проблема нехватки парковочных мест знакома многим автовладельцам. Не у каждого из них есть собственный гараж, а платные охраняемые паркинги зачастую находятся далеко от места...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

После каникул рязанских школьников переведут на дистанционное обучение

Новости Рязани
После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Такой формат работы поручила внедрить Минобру Рязанской области оперативная группа по противодействию распространения COVID-19...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Жителя Касимова задержали за убийство родственницы ﻿

В VELLCOM GROUP рассказали о преимуществах подземного паркинга