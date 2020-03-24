В Рязани полиция не стала возбуждать дело из-за истощённой собаки

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В Рязани полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Информация об этом появилась в группе приюта для бездомных животных «Зверополис».

Напомним, в феврале зоозащитники нашли в интернете объявление о раздаче щенков далматина. Животные были сильно истощены, их долгое время не кормили. Когда волонтёры приехали к хозяину, оказалось, что щенков уже нет. Дома оставалась только их мать Джессика. Собака также была очень худой.

После этого было написано заявление в полицию. Правоохранители провели проверку, но оснований для возбуждения дела не нашли.

