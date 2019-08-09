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В Рязани масштабно отметили День физкультурника

В пятницу, 9 августа, на улице Почтовой и Лыбедском бульваре прошел праздник «Рязань – город спортивный». Для гостей праздника работало более 20 различных спортивных площадок.

Рязанцы смогли попробовать свои силы в стритболе, мини-футболе, воркауте, дартсе и других видах спорта. Интересно, что впервые работали площадки по йоге и воздушной силовой атлетике, а также новшеством стал забег в рамках проекта «Бежим круглый год».

На празднике гости увидели показательные выступления спортивных школ «Антей», «Юность», «Олимпиец», «Юпитер», «Академия единоборств» и других. Впервые была организована площадка для лиц с ограниченными возможностям здоровья, а на Лыбедском бульваре прошли соревнования по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт».

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