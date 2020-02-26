В опросе о строительстве школы в Лесопарке вновь сменился лидер

На сайте «Наш дом» продолжается опрос по поводу строительства новой школы в Лесопарке Рязани. По состоянию на утро 26 февраля с небольшим отрывом лидируют сторонники строительства.



Напомним, тема опроса – строительство школы для микрорайона Кальное. Сторонники и представители власти заявляют, что строить необходимо, так как детям просто негде учиться. Существующая школа работает в три смены. Кроме того, отмечается, что на участке сейчас пустырь и деревья вырубать не будут.



Противники отмечают, что участок находится далеко от Кального, детям придётся пересекать оживлённые дороги. Да и просто строить в Лесопарке нельзя, так как деревьев в городе мало. Активисты предлагают рассмотреть другие участки, правда, их в районе с плотной застройкой совсем немного.



Точное время завершения опроса на сайте «Наш дом» не указано. Сообщается, что до окончания остался 1 день. Стоит отметить, что лидер голосования менялся уже несколько раз.

