Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершён

В Рязани завершился опрос о строительстве школы на территории Лесопарка.



Напомним, голосование проходило на портал «Наш дом». Информация о завершении опроса пришла на почту корреспондента РИА «7 новостей» ровно в 09.00 26 февраля.



На портале «Наш дом Рязань» только что завершился опрос, в котором Вы принимали участие, – говорится в сообщении.



Участникам опроса предложили следующий вопрос: «Выскажите своё мнение по поводу строительства школы на участке за ТЦ «Круиз»». Было предложено два варианта ответов: «за» и «против».



С небольшим перевесом победили сторонники строительства.

