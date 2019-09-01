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В городе Рыбное появится новый парк

В пятницу, 30 августа, депутат Госдумы Елена Митина в рамках региональной недели посетила город Рыбное.

Вместе с депутатом районной Думы Владимиром Иваничкиным и и.о. главы администрации города Алексеем Полукаровым она осмотрела территорию на улице Мира, где в этом году появится парк в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и программы местных инициатив.

Алексей Полукаров рассказал, что липовому парку уже порядка 100 лет, но площадка представляла собой заросшую кустарниками и порослью территорию. Сейчас место под будущий парк расчищено, опилены липы, достигавшие в высоту около 20 метров.

Согласно проекта, в парке будут асфальтированные дорожки, установлены лавочки, урны, малые архитектурные формы, спортивная площадка, тренажеры, детская игровая зона и освещение. На эти цели выделено порядка 9,3 млн. руб.

– Местные жители не раз обращались к депутатам с просьбой благоустроить зону отдыха в их микрорайоне. Проект будущего парка мне понравился, продуманно все до мелочей, – отметила Елена Митина. – Уверена, что здесь будет создана многофункциональная парковая территория, где можно будет погулять с детьми, заняться спортом и просто пообщаться с друзьями и соседями, сидя на лавочке в тени деревьев.

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