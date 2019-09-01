Елена Митина встретилась с руководителями и профсоюзным активом образовательных организаций Рыбновского района

В пятницу, депутат Госдумы Елена Митина и депутат Рыбновской районной Думы Владимир Иваничкин встретились с руководителями и профсоюзным активом образовательных организаций Рыбновского района.

Елена Митина рассказала собравшимся об изменениях в законодательстве, а также о тех направлениях развития системы образования, на которые следует обратить особое внимание.

По мнению парламентария, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и школьников должны стать базой для обеспечения здоровья всего населения Российской Федерации.

– К числу важных факторов, негативно влияющих на здоровье обучающихся, следует отнести снижение уровня организации оказания медицинской помощи. Министерство Просвещения РФ и Министерство здравоохранения РФ пока не выбрали действенную эффективную модель обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием с учетом разнообразия условий деятельности общеобразовательных организаций. Модель нахождения медработников в образовательных организациях долго критиковалась и была заменена на модель медицинского обеспечения медработниками, находящимися в штате медорганизаций, которая также оказалась недостаточно эффективной, – отметила Елена Митина. – Также остаются неурегулированными проблемы с правами и обязанностями педагогов в отношении оказании ими первой помощи воспитанникам и обучающимся.

Парламентарий подчеркнула, что необходимо установить особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, в соответствии с которым до уроков физкультуры дети будут допускаться строго с учетом состояния их здоровья. Также следует закрепить обязанность родителей сообщать в общеобразовательные организации информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего обучающегося в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения.

– Еще одним из важнейших условий обеспечения здоровье обучающихся и, как следствие, повышения качества образования, является организация сбалансированного, качественного полноценного, в том числе горячего, питания в первую очередь в системе дошкольного образования и в начальной школе, – отметила Елена Митина. – Полноценным питанием необходимо обеспечивать всех обучающихся, независимо от имущественного или социального статуса родителей. Депутатами Госдумы подготовлен проект Федерального закона об основных гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Зашла речь и об изменении системы карьерного роста педагогов как одной из составных частей Национальной системы учительского роста.