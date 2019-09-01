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Врач Рязанского кожвендиспансера стал участником ток-шоу

Дерматовенеролог из Рязани Денис Яничкин поучаствовал в медицинском ток-шоу. Информация об этом появилась на странице Кожвендиспансера Рязанской области в соцсети ВКонтакте. Известно, что Денис является работником данного учреждения.

Программу о медицине снимают сотрудники телеканала ТКР. Во время шоу врачи будут отвечать на вопросы ведущих и телезрителей. По словам главврача Елены Большаковой, в данное время диспансер стал открытым для сотрудничества со СМИ.

Сообщается, что телевизионная программа будет вещать о «важных темах современной диагностики и лечения заболеваний».

Фото: ВКонтакте

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