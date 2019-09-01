Елена Митина посетила Баграмовский Центр народной культуры

В пятницу, 30 августа, депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рыбновской районной Думы Владимир Иваничкин и начальник районного отдела культуры Галина Корнилова посетили Баграмовский Центр народной культуры.

В этом году Баграмовский ЦНК стал участником проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» и нацпроекта «Культура».

Капитальный ремонт здания проходит в два этапа. На проведение внутренних работ объем финансирования из бюджетов всех уровней составил более 2,5 млн руб. На обновление фасада и кровли выделено порядка 3 млн руб.

Уже отремонтировано фойе, внутренние помещения, завершается ремонт зрительного зала. Начат ремонт фасада и кровли.

– Баграмово является одним из самых крупных сельских поселений в Рыбновском районе. Здесь постоянно проживают более 2,6 тыс. человек. Здесь есть средняя школа, детский сад, детская музыкальная школа. Поэтому Центр народной культуры очень востребованное и посещаемое учреждение. Уверена, после ремонта количество мероприятий, кружков, посещений возрастет, – отметила Елена Митина.