В ДТП в Сасовском районе погибла 7-летняя девочка

В результате ДТП на 22-м километре автодороги Шацк – Сасово в Сасовском районе погибла 7-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Авария случилась в воскресенье, 23 февраля, в 14.40. 26-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «БМВ 320i», не учёл погодные условия и не выбрал безопасную скорость, из-за чего оказался на встречке. Там его автомобиль врезался в ехавший навстречу «Фольксваген Тигуан» под управлением 44-летнего рязанца.



7-летняя пассажирка БМВ получила серьёзные травмы. По дороге в больницу девочка скончалась.



– Также пострадали водитель, 28-летняя пассажирка БМВ и 31-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.



Сейчас по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

