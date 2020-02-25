Николай Любимов посетил «Казачий центр» в Шацком районе

25 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов с рабочим визитом посетил Шацкий район. Он побывал в Шацком историко-культурном центре, познакомился с планами его комплексного развития, пообщался с коллективом.

На ремонт зданий выделят 13,6 млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», сообщает сайт регионального правительства. После ремонта здесь появится зрительный зал на 100 мест, будут созданы дополнительные инновационные возможности для организации досуга жителей района разных возрастов, для приема туристических и экскурсионных групп, расширится ассортимент и качество предоставляемых услуг, количество кружковых занятий.

Побывал губернатор и в МБУК «Казачий центр». Николай Любимов осмотрел обновленный актовый зал и посетил стенд региональной акции «Нам есть кем гордиться». Центр пользуется большой популярностью у населения района, за прошлый год в нем было проведено более 130 культурно-массовых мероприятий, в которых принято участие свыше 7,5 тыс. горожан и жителей сельских поселений.

Губернатор поблагодарил коллектив Казачьего центра за активную работу по изучению истории, народных традиций, развитие туристского потенциала Шацкого района. Николай Любимов позитивно оценил разностороннюю деятельность Казачьего центра, которая ведется совместно с Историко-культурным центром района, и пожелал дальнейших успехов.