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В центре Рязани пройдёт экстремальное зимнее шоу

В рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России» 14 декабря на площади Ленина пройдёт экстремальное зимнее шоу. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани. 

В среду, 30 октября, в проектном офисе «Новогодняя столица 2020» прошёл цикл встреч рабочей группы, на котором, в частности, обсуждались вопросы безопасности проведения мероприятий. Кроме экстремального шоу крупные события пройдут 7 декабря – на этот день запланировано торжественное открытие проекта, а также в ночь с 31 декабря на 1 января.

Сообщается, что оператор связи «ОнТелеком» организует прямые трансляции в интернете. Любой житель Рязани, а также всего мира сможет следить за событиями на площади Ленина в режиме реального времени. 

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