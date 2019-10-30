На главную Рязань Общество В администрации Рязани рассказали о возможных сроках второго этапа реконструкции площади Ленина
РязаньОбщество

В администрации Рязани рассказали о возможных сроках второго этапа реконструкции площади Ленина

Второй этап реконструкции площади Ленина в Рязани точно не начнётся в 2019 году, так как объёмы проводимых работ слишком большие. Об этом, со ссылкой на пресс-службу администрации города, сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, на втором этапе планировалось провести ремонт на улицах Кольцова и Краснорядской. Концепция реконструкции площади Ленина была разработана молодыми рязанскими архитекторами. 

Дальнейшие работы на площади возможны в 2020 году. Эту территорию будут рассматривать в качестве приоритетной в дополнении к тем, что выберут рязанцы для благоустройства в следующем году.  

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»