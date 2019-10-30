В администрации Рязани рассказали о возможных сроках второго этапа реконструкции площади Ленина

Второй этап реконструкции площади Ленина в Рязани точно не начнётся в 2019 году, так как объёмы проводимых работ слишком большие. Об этом, со ссылкой на пресс-службу администрации города, сообщает сайт издательства «Пресса».



Напомним, на втором этапе планировалось провести ремонт на улицах Кольцова и Краснорядской. Концепция реконструкции площади Ленина была разработана молодыми рязанскими архитекторами.



Дальнейшие работы на площади возможны в 2020 году. Эту территорию будут рассматривать в качестве приоритетной в дополнении к тем, что выберут рязанцы для благоустройства в следующем году.

