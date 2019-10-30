В Рязани стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди фельдшеров

В среду, 30 октября, на базе Рязанского медицинского колледжа стартовал Окружной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства по специальности «Лечебное дело». Для участия в конкурсе съехались студенты выпускных курсов образовательных организаций центральной России, ведущих подготовку фельдшеров из двенадцати областей: Белгородской, Брянской, Тверской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Калужской, Московской.

В течение двух дней ребята будут состязаться в теоретической подготовке, выполнении практических навыков, покажут своё отношение к профессии «фельдшер».

Конкурс профессионального мастерства направлен на повышение интереса студентов к профессии фельдшер и ее социальной значимости, расширение и углубление профессиональной компетентности, совершенствование навыков самостоятельной работы и профессионального мышления, развитие способности оперативно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности.

С приветственным словом к участникам конкурса обратился министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Он отметил важность проведения подобных профессиональных состязаний, пожелал успехов всем участникам конкурса. Он обратил внимание на социальную значимость выбранной профессии, подчеркнул важную роль среднего медицинского персонала в сохранении и укреплении здоровья населения.

— Вы уже победители, лучшие в учебе, поскольку представляете свои регионы на уровне ЦФО. Я желаю вам дальнейших побед и после окончания колледжей прошу обязательно вернуться в систему здравоохранения своего региона. Нам нужны молодые кадры, мы их очень ждем в своих рязанских учреждениях и, обязательно, будем поддерживать, — подчеркнул Прилуцкий.

Участников конкурса также приветствовали декан факультета среднего профессионального образования Рязанского медицинского института Станислав Котляров, директор Рязанского медицинского колледжа Наталья Литвинова, президент областной Ассоциации медицинских сестер Елена Коняева, главный фельдшер Городской клинической станции скорой медицинской помощи Жанна Воронова.