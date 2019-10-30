Реклама на деньгах. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 118. Деньги на рекламу или реклама на деньгах?

Мировые корпорации тратят огромные средства на продвижение своей продукции. Реклама на улицах, в СМИ, на листовках – вещь затратная. Именно поэтому в 80-х гг XX века американец Джей Левинсон придумал понятие «партизанский маркетинг». Его идея была в том, чтобы использовать множество дешевых рекламных носителей вместо нескольких дорогих. А что имеет больший охват, чем деньги?

Партизанские мысли Левинсона нашли отклик и у отдельных предпринимателей, и у крупных фирм. Например, один из немецких автогигантов продвигал преимущества своих новых автомобилей с экономичным двигателем с помощью штампов на банкнотах. Человек, в чьих руках оказались купюры в 20, 50 или 100 евро, мог увидеть, сколько топлива на эту сумму можно купить. Например, за 20 евро автовладелец преодолеет расстояние в 440 км. А вот европейский оператор связи не стал портить банкноты. Для рекламы дешевого тарифа роуминга на купюры наклеивали специальные стикеры, которые можно было легко удалить.

В России часто можно увидеть надписи на банкнотах, нанесенные штампом или вовсе от руки. Магазины, услуги юристов, даже объявления о знакомствах – чего только не встретить. Но любителям добавить на купюру незапланированный элемент стоит помнить: в результате деньги при попадании в банк признаются ветхими и выводятся из оборота. А это значит, что и потенциальная аудитория их не увидит, и потребуются дополнительные затраты на печать новых денежных знаков.