Рязанская область поделилась практиками реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с коллегами из Иваново

Во вторник, 29 октября, в Рязани на площадке предприятия «ТТМ Центр» представители Рязанской и Ивановской областей обменялись успешными практиками реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионах.

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств двух субъектов, Федерального и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, а также представители бизнес — сообщества.

Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев рассказал участникам встречи о работе в рамках реализации нацпроекта в регионе.

Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году, который был объявлен в регионе годом «Бережливого производства».

В настоящее время в программу «Производительность труда и поддержка занятости» вошли уже 23 рязанских предприятия. Всего же к 2024 году оптимизировать производственные процессы планируется более чем в 90 компаниях региона.

Министр подчеркнул, что помимо методологической помощи предусмотрены и меры финансового стимулирования предприятий – участников национального проекта.

Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Оксана Любимова отметила, что в числе компаний, которые уже воспользовались господдержкой, основную долю составляют производственные организации. При этом она уточнила, что в последнее время наблюдается большой интерес к проекту со стороны агропромышленного комплекса.

Также Оксана Любимова рассказала о том, что РЦК ведёт активную работу с предприятиями по распространению опыта внедрения принципов и методов «Бережливого производства». Одним из наиболее успешных примеров она назвала достижения ООО «ТТМ Центр», являющегося крупным производителем автомобильных кузовов-фургонов. Благодаря программе компании удалось на 33% повысить производительность труда на потоке изготовления основного продукта, занимающего 60% в выручке компании, – изометрических фургонов. Кроме того, за полгода сотрудничества предприятия с экспертами федерального центра компетенций время протекания процессов сократилось на 42%, а запасы незавершенного производства, так называемый замороженный капитал, уменьшился на 73%. Проект, реализованный на рязанском предприятии, вошел в число лучших практик ФЦК.

Руководители ООО «ТТМ Центр» рассказали гостям из Иваново о проделанной работе, а также наглядно продемонстрировали результаты во время экскурсии по производству.

Руководитель макрорегиона АНО «ФЦК» Виталий Лапшин дал высокую оценку деятельности Центра компетенций Рязанской области и выразил уверенность в том, что и в дальнейшем регион будет оставаться эффективной площадкой для обмена опытом.