В Рязани вновь обсудили строительство школы в Лесопарке

В Рязани продолжают обсуждать строительство школе в районе Лесопарка. Вопрос рассмотрели на тематическом совещании в администрации города в среду, 30 октября.

В совещании приняли участие депутаты Рязанской гордумы, представители администрации, активисты ОНФ, журналисты.

Екатерина Пронина, и.о. начальника управления образования города Рязани, вновь рассказала о ситуации в школе №73: в настоящее время учебное учреждение вместо 600 принимает более 1300 учеников. В ближайших микрорайонах в целом есть потребность в учебных местах на 3 500 человек. Ещё одной школы будет достаточно, чтобы снять социальную напряжённость.

Валентина Русакова, и.о.начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, отметила, что участок в Лесопарке свободен от зелёных насаждений. Ранее на территории занималась «Федерация стрельбы из лука и арбалета», однако участок был не пригоден для занятий стрельбой. «Федерацию» планируют перенести в ЦПКиО.

При выборе участка в администрации города рассмотрели разные варианты –на месте интерната (на улице Новой), нескольких частных земельных участков в районе застройки 73 школы и «Зелёного сада», территории МУП «Водоканала».

На совещании рассмотрели вопросы создания необходимых коммуникаций, дополнительных маршрутов, а также необходимой инфраструктуры. Отмечается, что строительство школы планируют завершить к 2022 году.

Решение по внесению изменений в Генплан города будет принято на заседании Рязанской городской думы в четверг, 31 октября.

Напомним, что школу планировали разместить в районе Кальное напротив ТЦ «Глобус», однако проект признали экономически невыгодным. После этого школу на 1100 мест предложили построить в районе Лесопарка.