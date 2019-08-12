Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В субботу, 10 августа, на полигоне Дубровичи под Рязанью прошёл зрелищный этап Международного конкурса «Авиадартс-2019» – тактический эпизод «Авиамикс». Участниками международных соревнований стали лучшие лётчики России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Впервые на «Авиамиксе» был продемонстрирован в деле новейший ракетный комплекс «Кинжал».

На полигоне Дубровичи в Рязанской области почтили память Игоря Бутенко – лётчика, погибшего на «Авиамиксе» в 2015 году.

И.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений осмотрела несколько дворов, в которых ведутся работы по благоустройству, а также проинспектировала ход ремонта в детских садах и школах.

В «Фотодоме» на Почтовой состоялся творческий вечер памяти поэта и художника Вилли Мельникова «Рязанимация-2». Друзья поэта рассказали гостям о том, каким человеком был Вилли и какое творческое наследие оставил после себя.

В воскресенье, 11 августа, на танцверанде ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке» прошёл концерт «Спорт и мы», на который пришли около сотни рязанцев.

В рязанском лесопарке стартовал новый проект «Рязань мастеровая». Около 40 рязанских мастеров и умельцев представили свои уникальные изделия. Гости увидели работы рязанских мастеров, посетили выставку-продажу сувенирной продукции, а также поучаствовали в творческих мастер-классах.

Пропавшего рязанца нашли спустя неделю поисков.

В субботу, 10 августа, на 324 км федеральной дороги М-5 «Урал» произошло ДТП. В Путятинском районе Рязанской области столкнулись две фуры и два легковых автомобиля.

Прокуратура выявила нарушения в лагере «Лесная сказка», принявшем детей из Иркутской области.