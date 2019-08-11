На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни

В воскресенье, 11 августа, на танцверанде ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке» прошёл концерт «Спорт и мы», на который пришли около сотни рязанцев.

Начался вечер с тренировки с командой сертифицированных инструкторов программы Zumba. Все желающие могли присоединиться к зажигательным танцам.

Затем перед зрителями выступили рязанские вокалисты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Александра Чучунова, Софья Земяхина, Дарья Турбанова, Ирина Татар, воспитанники вокальной студии «Новый день», а также танцоры из студии «MADFLAT».

Со сцены звучали как современные композиции, так и любимые многими песни советских времён: «Команда молодости нашей», «Герои спорта» и другие.