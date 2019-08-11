На главную Рязань Общество На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни
РязаньОбщество

На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни

В воскресенье, 11 августа, на танцверанде ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке» прошёл концерт «Спорт и мы», на который пришли около сотни рязанцев.

Начался вечер с тренировки с командой сертифицированных инструкторов программы Zumba. Все желающие могли присоединиться к зажигательным танцам.

Затем перед зрителями выступили рязанские вокалисты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Александра Чучунова, Софья Земяхина, Дарья Турбанова, Ирина Татар, воспитанники вокальной студии «Новый день», а также танцоры из студии «MADFLAT».

Со сцены звучали как современные композиции, так и любимые многими песни советских времён: «Команда молодости нашей», «Герои спорта» и другие.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни

В Рязани уже четвёртые сутки стоит брошенный Daewoo Matiz

Соцсети: В Рязани в реку выбросили двух котят

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В понедельник в Рязань возвращается лето

Пропавшего рязанца нашла спустя неделю поисков

На «Авиамиксе» под Рязанью впервые продемонстрировали ракетный комплекс «Кинжал»

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном»

video

Глава региона опубликовал видео с «Авимикса-2019» в Рязанской области

День физкультурника в Сасове начался с общегородской зарядки

Рязанцев приглашают в Школу древних городов на фестиваль урбанистики

Рязанка получила титул на конкурсе «Миссис Россия-2019»

«Авиамикс-2019». Instagram-обзор

В Рязанской области почтили память лётчика, погибшего на «Авиамиксе»

Николай Любимов поздравляет рязанцев с Днём строителя

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани автомобиль ДПС не смог проехать через двор из-за нечищенной дороги

Как Рязань отметила 924-й день рождения

В Рязани завершился VII благотворительный фестиваль «Ленточка памяти»