На главную Рязань Культура В Рязани прошёл творческий вечер памяти Вилли Мельникова
РязаньКультура

В Рязани прошёл творческий вечер памяти Вилли Мельникова

В субботу, 10 августа, в «Фотодоме» на Почтовой состоялся творческий вечер памяти поэта и художника Вилли Мельникова «Рязанимация-2». Друзья поэта рассказали гостям о том, каким человеком был Вилли и какое творческое наследие оставил после себя.

– Вилли всё вокруг превращал в творчество. Вспоминая его, трудно выделить что-то одно, он заполнял собой все пространство. Сегодня мы попытаемся передать то, кем был для нас Вилли Мельников, – поделился близкий друг поэта Дмитрий.

В вечере приняли участие автор-исполнитель, сценарист Александр Гурьянов и поэт, музыкант Максим Ляшко из Москвы. Они являются участниками литературно-музыкального перфоманса «За язык», в рамках которого вместе с Вилли Мельниковым выступали в разных городах России.

В память о поэте музыканты исполнили песни из своей авторской программы и презентовали компакт-диск с записями, в которых участвовал поэт.

В рамках «Рязанимации-2» сотрудники «Фотодома» организовали выставку картин, в неё включили экспозицию со сценическими костюмами Вилли Мельникова из личного архива.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани прошёл творческий вечер памяти Вилли Мельникова

В Рязани отметили День посёлка Карцево

В Путятинском районе произошло массовое ДТП

В Рязани ищут 27-летнего Антона Дементьева

В воскресенье в Рязани снова будет дождливо

Школьная форма в царской России, в Советском Союзе и в наши дни

В Рязани выставили на продажу здание «DEEPCLUB»

Рязанцы погуляют с собаками из приютов и соберут для них корм и лекарства

Как Николай II в Рязань приезжал

Рязань стала площадкой для всероссийских соревнований по баскетболу

В Рязани обсудили возможность строительства крематория

Статистика: Более 62% жителей Рязани не планируют жизнь

Рязанцы поучаствовали в профессиональном актёрском тренинге

Лица в истории Рязанской области: Герой Социалистического Труда, архитектор и профессор математики

Николай Любимов: Рязанская область занимает 13-е место среди субъектов РФ, реализующих комплекс ГТО

В перинатальном центре в Рязани родилась вторая тройня

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Известный современный прозаик Борис Евсеев выступил на XVIII Фёдоровских чтениях в Рязани

В Скопинском районе открылась выставка рисунков, посвящённых России

Рязанские поэты и прозаики встретились с редактором журнала «Лиффт»