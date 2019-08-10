В Рязани прошёл творческий вечер памяти Вилли Мельникова

В субботу, 10 августа, в «Фотодоме» на Почтовой состоялся творческий вечер памяти поэта и художника Вилли Мельникова «Рязанимация-2». Друзья поэта рассказали гостям о том, каким человеком был Вилли и какое творческое наследие оставил после себя.

– Вилли всё вокруг превращал в творчество. Вспоминая его, трудно выделить что-то одно, он заполнял собой все пространство. Сегодня мы попытаемся передать то, кем был для нас Вилли Мельников, – поделился близкий друг поэта Дмитрий.

В вечере приняли участие автор-исполнитель, сценарист Александр Гурьянов и поэт, музыкант Максим Ляшко из Москвы. Они являются участниками литературно-музыкального перфоманса «За язык», в рамках которого вместе с Вилли Мельниковым выступали в разных городах России.

В память о поэте музыканты исполнили песни из своей авторской программы и презентовали компакт-диск с записями, в которых участвовал поэт.

В рамках «Рязанимации-2» сотрудники «Фотодома» организовали выставку картин, в неё включили экспозицию со сценическими костюмами Вилли Мельникова из личного архива.