Рязанцы увидели тактическое шоу «Авиамикс-2019»

В субботу, 10 августа, на полигоне Дубровичи под Рязанью прошёл зрелищный этап Международного конкурса «Авиадартс-2019» – тактический эпизод «Авиамикс». Свои умения продемонстрировали лучшие лётчики России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

В торжественной церемонии открытия приняли участие главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, Герой России, генерал-полковник Сергей Суровикин и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Фото: Правительство Рязанской области

– В рамках армейских международных игр гостеприимная рязанская земля вновь принимает конкурс по воздушной выучке лётных экипажей авиации «Авиадарст-2019». Мы признательны представителя дружественных армий, принимающих участие в этом конкурсе. Находясь в едином строю, лучшие лётчики вооружённых сил показывают высокое мастерство и профессионализм, – сказал Сергей Суровикин.

Главнокомандующий также отметил, что участие в состязаниях укрепляет доверие и развивает сотрудничество между странами. Сергей Суровикин вручил лучшим лётчикам государственные награды вооружённых сил РФ.

– Сегодня у нас самая зрелищная часть армейских международных игр – показательные выступления. Для Рязанской области этот воздушный турнир стал настоящим брендом. Наше лётное небо уже трудно представить без современной авиации, высококлассных мастеров пилотирования. Не только рязанцы ждут эти соревнования. Чтобы посмотреть на военное искусство лётиков-асов, приезжают люди из других регионов и стран, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что легендарные пилотажные группы делают возможности боевых машин практически безграничными. Николай Любимов наградил лётчиков. Также награды получили лучшие юнармейцы – победители межрегиональных соревнований по авиамодельному спорту.

Фото: Правительство Рязанской области

На «Авиамиксе» рязанцы увидели ракетно-бомбовые удары, стрельбу из авиационных пушек, высадку десанта, авиационное прикрытие действий наземной группы войск, воздушные дуэли и многие другие элементы лётной подготовки.

Гвоздем программы стало ежегодное выступление прославленных пилотажных групп «Беркуты» (Ми-28Н), «Стрижи»(Миг-29) и «Русские витязи»(Су-30).

Все трюки были выполнены более чем на 43 новейших самолётах и вертолётах ВКС: ИстребителиСу-35С, Су-30СМ, Су-30, J-10, бомбардировщики Су-34, JH-7A, модернизированные штурмовики Су-25, Як-130, боевые вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и другая военно-воздушная техника.

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После авиашоу на вопросы журналистов из региональных и федеральных СМИ вместе с губернатором ответил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

– Всё прошло в штатном режиме. Мы к экспромту не привыкли, к любому мероприятию готовимся. Сегодня был продемонстрирован тактический эпизод с демонстрацией современной военной техники. Всё прошло безопасно, и погода помогла нам выполнить боевую задачу, – сказал Андрей Юдин.

Заместитель главнокомандующего отметил, что год от года уровень подготовки команд повышается. Соревнования позволяют участникам приобрести опыт лётной работы, боевого применения, межнационального общения и укрепляет дружбу между народами.

– Мы гордимся, что международный конкурс ежегодно проходит в Рязанской области. Скоро мы будем называться не только «столицей ВДВ», но и «Столицей Авидартса», – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что соревнования вновь завершаются триумфом наших вооружённых сил.