В пятницу, 9 августа, в Рязани отметили День посёлка Карцево. Мероприятие состоялось несмотря на прохладную и очень ветреную погоду.

В начале праздника с приветственным словом к собравшимся обратилась Валентина Мельникова, председатель комитета ТОС «Посёлка Карцево». Она пожелала всем собравшимся хорошего настроения и выразила уверенность, что мероприятия в посёлке всегда будут многолюдными и будут проходить весело и интересно.

Далее на импровизированной площадке несколько душевных песен исполнил заслуженный работник культуры РФ Владимир Блохин, руководитель ансамбля народной музыки и песни «Русский квас». Его песни подняли настроение присутствующим.

Во второй части праздника ведущая предложила жителям посёлка согреться и поиграть в подвижные спортивные игры. На призыв откликнулись и млад, и стар. Всех участников по окончании эстафет ждали приятные сладкие подарки. День поселка Карцево прошёл весело и задорно.