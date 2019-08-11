Пропавшего рязанца нашла спустя неделю поисков

С 4 августа в Рязани разыскивали 27-летнего мужчину. Пропавшего мужчину удалось найти 9 августа. Информация об этом появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Рязань.

Предположительно, пропавший мог находиться в городе Сасово Рязанской области. О том, где и при каких обстоятельствах мужчина нашёлся, неизвестно.

Добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» – некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и содействие в поиске пропавших людей.