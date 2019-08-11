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В Рязанской области почтили память лётчика, погибшего на «Авиамиксе»

В субботу, 11 августа, на полигоне Дубровичи в Рязанской области почтили память Игоря Бутенко – лётчика, погибшего на «Авиамиксе» в 2015 году.

Цветы к памятнику возложили губернатор Рязанской области Николай Любимов, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Виктор Суровкин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, а также делегации из Казахстана, Белоруссии и Китайской народной республики.

Полковник Игорь Бутенко погиб на «Авимиксе» 2 августа 2015 года. Во время показательных выступлений вертолёт потерял управление и упал на землю, как выяснилось позже, причиной стала техническая неисправность.

Фото: правительство Рязанской области
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