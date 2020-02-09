В Рязани вновь вышел на маршрут троллейбус, в котором ранее произошло короткое замыкание и возгорание. Об этом сообщается в паблике Рязанский троллейбус.



Напомним, ЧП в троллейбусе, работавшем на маршруте №1, случилось на площади Победы днём 28 января. После короткого замыкания в салоне произошло возгорание. Водитель высадил всех пассажиров и приступил к тушению.



Серьёзных повреждений троллейбус не получил, после ремонта его обещали вновь отправить на улицы Рязани. Водитель же попал в больницу.



Вновь троллейбус был замечен на маршруте №10.

