В Рязани вновь вышел на маршрут троллейбус, в котором ранее произошло короткое замыкание и возгорание. Об этом сообщается в паблике Рязанский троллейбус.
Напомним, ЧП в троллейбусе, работавшем на маршруте №1, случилось на площади Победы днём 28 января. После короткого замыкания в салоне произошло возгорание. Водитель высадил всех пассажиров и приступил к тушению.
Серьёзных повреждений троллейбус не получил, после ремонта его обещали вновь отправить на улицы Рязани. Водитель же попал в больницу.
Вновь троллейбус был замечен на маршруте №10.
– Троллейбус 2102 у которого замкнуло проводку и произошло возгорание, снова на 10 маршруте, – сообщается в паблике ВК.