Рязанцы часами ждут маршрутку №99, власти объяснили перебои в работе транспорта

В Рязани жители Дашково-Песочни и Сысоева жалуются на работу маршрута №99. По словам пассажиров, автобусы ходят крайне редко, а расписания фактически не существует. В комментариях под постами губернатора люди отмечают, что ждать маршрутку приходится до 45 минут и дольше, несмотря на то, что это единственный прямой маршрут между районами.

«Сегодня за 45 минут стояния под дождём прошло 4 машины 58 маршрута и одна 99. Звонок диспетчеру результата не дал. Пожалуйста, наведите порядок с данным маршрутом!» — пишут рязанцы.

В администрации города объяснили ситуацию: по информации перевозчика, на линию выходят всего пять автобусов, остальные находятся на длительном ремонте. Власти заверили, что перевозчик принимает все возможные меры для нормализации работы маршрута и увеличения количества машин.