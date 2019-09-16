Сотрудники ГИБДД провели в рязанских школах родительские собрания, посвящённые дорожной безопасности

Традиционно в первый месяц нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы не только с детьми, но и с их родителями. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В рамках «Месячника безопасности» инспекторы ГИБДД встречаются с родительским коллективом образовательных учреждений. На классных и общешкольных собраниях сотрудники ГИБДД знакомят взрослых с состоянием аварийности на территории областного центра, рассказывают об основных нарушениях правил дорожного движения, совершаемых несовершеннолетними, и о произошедших в период летних каникул с ними ДТП.



Основное внимание полицейских обращено, на то, что за летний период дети, отдыхая в оздоровительных лагерях, сельской местности, отвыкли от интенсивного городского транспортного движения, которое требует от них внимательности и собранности и как следствие, могут неправильно повести себя на дороге. Поэтому очень важно чтобы дети не только знали ПДД, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. И в этом случае родители должны быть положительным примером для детей.



Госавтоинспекция призывает взрослых обязательно поговорить со своими детьми о законопослушном поведении на дороге, познакомить их с безопасным маршрутом «Дом – школа – дом», рассказать об опасных участках, значениях дорожных знаков, показать места, откуда может неожиданно появиться приближающийся транспорт и не пренебрегать требованиями безопасности при перевозке в автотранспорте маленьких пассажиров.

