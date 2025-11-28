Новогодняя столица-2026
Всероссийская дискуссионная площадка «Студенческая семья: ценности и смыслы» начала свою работу в РГУ имени С.А. Есенина

Валерия Мединская

Всероссийская дискуссионная площадка «Студенческая семья: ценности и смыслы» начала свою работу в РГУ имени С.А. Есенина. Форум собрал более 300 участников из более чем 20 стран. Представители из 50-ти образовательных организаций России, Беларуси, Армении, Индии, Швеции, Бразилии и других стран встретились в Рязани, чтобы обсудить ключевые вопросы, связанные с семейными ценностями.

Программа включила в себя образовательный, проектный и культурные треки. Лекции и работа секций посвящены мерам поддержки, ценностным ориентирам студенческих семей, продвижению традиционных семейных ценностей в медиа.

Участников в видеообращении приветствовали:

— Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

— Татьяна Буцкая, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

В пленарном заседании приняли участие:
— Денис Боков, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области;

— Татьяна Косачева, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина;

— Игумен Лука (Степанов), заведующий кафедрой теологии РГУ имени С.А. Есенина, настоятель Пронского Спасо-Преображенского мужского монастыря;

— Дарко Тодоровски, соискатель Президентской Академии, блогер официального сайта Российского совета по международным делам, корреспондент средства массовой информации «Балканист.ру» (Македония);

— Мила Ханзина, режиссёр и сценарист фильмов о сохранении традиционных семейных ценностей (Россия);

— Герман Норделл, студент Санкт-Петербургской духовной академии (Швеция);

В первый день работы дискуссионной площадки после пленарного заседания выступили лекторы Российского общества «Знание». Продолжилась работа по секциям.

Второй день Форума пройдет в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре. Состоятся показы и обсуждение фильмов Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, а также завершит работу проектный трек. Участники вместе с экспертами представят разработанные предложения, направленные на продвижение традиционных семейных ценностей среди студенческой молодежи.

*Всероссийская дискуссионная площадка «Студенческая семья: ценности и смыслы» включена в Межвузовский план просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодёжи, молодых студенческих семей и матерей, отцов с детьми, который утвержден Минобранауки РФ и реализуется вузами в 2025 году.

