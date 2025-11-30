В Сараевском районе сняли восьмилетний карантин по повилике

В селе Кривское Сараевского района Рязанской области с 25 ноября 2025 года отменён карантинный режим по повилике (Cuscuta spp.). Решение об этом было принято Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Карантин был снят с земельных участков общей площадью более 225 га, которые ранее находились под карантинными фитосанитарными зонами. Эти зоны были установлены в 2017 году на основании результатов фитосанитарных обследований.

Для локализации и ликвидации очагов повилики Управление Россельхознадзора разработало и направило владельцам участков планы мероприятий. Исполнение этих мер ежегодно контролировалось сотрудниками ведомства.

В течение последних трёх лет, когда при ежегодных обследованиях повилика на территории не обнаруживалась, было принято решение об отмене карантинного режима.