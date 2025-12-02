В Рязанском музее реставрируют уникальную шитую икону XVI-XVII веков

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике восстанавливают шитую икону «Избранные святые», созданную в XVI-XVII веках. Этот редкий образец древнерусского лицевого шитья представляет собой выдающийся памятник культуры.

20 ноября 2025 года в Москве прошло заседание реставрационного совета при ГОСНИИР, на котором обсуждался промежуточный этап реставрации иконы. Эксперты из ведущих реставрационных мастерских страны собрались, чтобы утвердить план дальнейших работ по сохранению уникального артефакта.

Реставратор Н.В. Син представила отчет о проделанной работе и предложила материалы, необходимые для реставрации. После обсуждения совет дал рекомендации, направленные на сохранение аутентичности иконы. Было решено дублировать икону на тонированный фатин с использованием газовой нити, а для восполнения утрат на фоне каймы применить тонкий газ и охристый шелк. Для подведения утрат под внешний край каймы рекомендовали использовать тонированный шелк.

Реставрационный совет утвердил задание, предложенное Син, с учетом внесенных дополнений. Впереди предстоит еще много работы, но благодаря усилиям лучших мастеров икона «Избранные святые» обретет новую жизнь и продолжит восхищать посетителей Рязанского музея.

Работы планируют завершить до конца 2026 года.