В Рязанской области живут 130 тысяч семей с детьми, 20 тысяч – многодетные

Анастасия Мериакри

В Рязанской области прошло торжественное собрание «День матери в Рязанской семейной губернии». Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Семья». Участников приветствовала заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова от имени Губернатора Павла Малкова.

На праздник пригласили семьи участников СВО, многодетные семьи из разных муниципалитетов и матерей, воспитавших достойных граждан. Поздравления прозвучали от первого заместителя председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрея Краснова, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, руководителя Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области Романа Иголкина, уполномоченного по правам ребенка в регионе Анжелики Евдокимовой, представителей рязанского филиала Фонда «Защитники Отечества» и духовенства.

Наталья Суворова подчеркнула важность материнства в воспитании детей и активное участие семей в социальных инициативах. Она отметила, что в Рязанской области около 130 тысяч семей воспитывают детей, из которых почти 20 тысяч — многодетные. Эти семьи часто реализуют социальные проекты и являются надежными партнерами региона. Также она выразила благодарность матерям, воспитавшим Героев и детям, участвующим в специальной военной операции.

В ходе мероприятия Наталья Суворова вручила участникам региональные награды: знаки Губернатора «За благодеяние и милосердие» и дипломы лауреатам премии «Признание», которая отмечает многодетные семьи за достойное воспитание детей.

Программа праздника включала концерт, интерактивные площадки, творческие мастер-классы и открытый урок балета. Для участников также были организованы консультации специалистов центра занятости и психологов.

