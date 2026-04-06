Изображение от mdjaff на Freepik
Общество

Священник объяснил, можно ли на кладбище в Великую среду

Алексей Самохин
Читательница журнала «Фома» Елена обратилась к священнику с простым, но важным вопросом: можно ли навести порядок на могиле мужа в Великую среду, если это единственный свободный день? Священник Виктор Никишов ответил однозначно: можно.

Церковь не запрещает убираться на кладбище в дни Страстной седмицы, если другого времени нет. Это проявление любви и памяти о близком человеке. Но есть контекст, который важно понимать.

Страстная седмица — самая строгая и скорбная неделя церковного года. В эти дни верующие вспоминают страдания, распятие и смерть Христа. Всё внимание Церкви обращено к евангельским событиям. Именно поэтому заупокойные службы — панихиды и литии — в понедельник, вторник и среду Страстной недели в храмах не совершаются.

Приехать, прибраться, помолиться своими словами или прочитать литию мирским чином — всё это уместно. А вот поминальную трапезу на могиле устраивать не стоит. Тем более с алкоголем. Священник прямо указывает: подобные обычаи не имеют отношения к православию. Посещение должно быть тихим, без шума и застолья, потому что эти дни — о скорби по распятому Христу.

Полноценное поминовение после Пасхи совершается на Радоницу. В 2026 году этот день приходится на 21 апреля. Радоница — специальный церковный день, когда верующие приходят на кладбище, чтобы поделиться с усопшими пасхальной радостью. Можно помолиться, пригласить священника для совершения литии. Это и есть то время, которое Церковь отводит для поминовения.

Если приехать на Радоницу не получается, а среда — единственная возможность, священник советует не сомневаться: езжайте. Просто пусть визит будет тихим и молитвенным. А записку на панихиду об упокоении мужа лучше подать в храме уже после Пасхи.

