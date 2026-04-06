Половодье в Рязани быстро ослабевает, учёный рассказал, как солнечный март спас регион от большой воды

Весенний разлив рек в бассейне Оки стремительно теряет силу. Рязань на утро 6 апреля 2026 года оказалась на самой границе зоны, где уровень воды ещё растёт, и территории, где уже начался уверенный спад. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Не оправдавшиеся прогнозы

Причиной относительно слабого половодья стали погодные аномалии марта. Из-за солнечной и тёплой погоды произошли огромные потери снега на испарение, а отсутствие дождей в апреле и умеренные сбросы из водохранилищ окончательно «обескровили» паводок.

Ошиблись даже официальные структуры. Так, МЧС по Тульской области сначала прогнозировало подъём уровня Оки в Белёве до 6,8–9,8 метров, а затем скорректировало прогноз до 4,3–7,3 метров. Как видно, диапазоны практически не пересекаются, что подчёркивает сложность прогнозирования.

Пик пройден: вода уходит

Утром 6 апреля во всём Верхнеокском бассейне началось устойчивое снижение уровня воды. Пик половодья в Коломне уже пройден. Зона растущей воды быстро отступает с юго-запада на северо-восток.

Несмотря на общую тенденцию, на рязанском участке Оки рост уровня ещё продолжается. Максимальные показатели фиксируются в Половском сужении поймы — 33 см в сутки (в самой Рязани — 22 см/сутки). Однако этот рост поддерживается уже не снеговым питанием, а исключительно притоками из Мещёры. Правобережные притоки, наоборот, стали «балластом» — уровень в них резко падает (например, река Осетр теряет по 80 см в сутки).

Мещера сдает позиции

Питание Оки стало асимметричным — только с северной, мещерской части бассейна. Если бы не лесистые и болотистые ландшафты Мещёры, спад воды начался бы и в Рязани.

Однако и в Мещере ситуация меняется. В верховьях местных рек (Нерская, Бужа, Судогда, Ушна, Гусь) рост уровня прекратился и начался медленный спад (1–3 см/сутки). Пока эта динамика неустойчива, но тенденция очевидна. Финальный вклад в паводок внесут низовья мещерских рек, которые по инерции ещё продолжают питать Оку.

Итог: половодье 2026 года войдёт в историю как одно из самых быстротечных и непредсказуемых за последние годы.