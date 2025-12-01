Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
0.2 C
Рязань
Общество

Рязанские ученые изучают возможность выработки электричества в процессе очистки сточных вод

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

Специалисты Рязанского государственного медицинского университета, Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН и Тульского государственного университета провели детальное исследование механизмов действия микроорганизмов, обитающих в активном иле. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Ученые выявили потенциал использования микроорганизмов для генерации электроэнергии в процессе очистки сточных вод. Проект получил поддержку Министерства науки и высшего образования России в рамках программы «Приоритет-2030».

Открытие дает возможность создания простых и экономичных биоэлектрохимических устройств, которые смогут обеспечивать энергетические потребности очистных станций. Полученная таким образом электроэнергия, по словам Миляева, будет не только эффективной, но и экологически чистой.

