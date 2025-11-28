Новогодняя столица-2026
Рязанцы могут неплохо заработать на нейросетях в конкурсе от Яндекса

Алексей Самохин

Жителям Рязани и области предлагают буквально монетизировать общение с нейросетью. Яндекс объявил Всероссийский конкурс по промптингу — созданию и использованию запросов для искусственного интеллекта. Проходит он на платформе «Промптхаб» и рассчитан сразу на год. За это время любой желающий может выбрать подходящее задание и выполнить его вместе с нейросетью Алисой AI. 

Уже сейчас на конкурс подали несколько сотен заявок. Первое награждение победителей запланировано на декабрь, а общий призовой фонд впечатляет — 15 миллионов рублей.

Организаторы подчёркивают: никакой специальной подготовки или технического образования не нужно. Участник просто заходит на «Промптхаб», выбирает один из ИИ-челленджей и выполняет его с помощью нейросети. Задания самые разные. В одном из челленджей нужно вместе с Алисой AI придумать и оформить детскую книгу с иллюстрациями, в другом — сгенерировать видео о каком-то интересном месте в своём городе. Приём заявок на текущие челленджи завершится 30 ноября, после чего в декабре объявят и наградят победителей.

В каждом задании предусмотрено пять призовых мест. Оценивать работы будет жюри во главе с Дмитрием Масюком, руководителем бизнес-группы поиска и искусственного интеллекта Яндекса. За первое место заплатят 250 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч, за третье — 50 тысяч. Те, кто окажется на четвёртом и пятом месте, получат умную колонку «Яндекс Станция Миди».

«Промптхаб» — это сервис, где можно найти уже готовые промпты, добавлять свои и следить за личным ИИ-индексом — показателем активности в использовании нейросетей. За первые десять дней после запуска пользователи добавили туда 30 тысяч промптов, а аудитория сервиса разрослась до 2,5 миллиона человек. На платформе собраны промпты по 25 темам — от учёбы, психологии и путешествий до кулинарии. 

