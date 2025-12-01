Новый год без долгов: рязанцам дают шанс списать пени за электричество 

В Рязани компания «Р-Энергия» снова запускает свою предновогоднюю акцию «Пени, прощайте!». Это шанс для рязанцев встретить Новый год без долгов за свет и забыть о накопившихся штрафах. Кампания рассчитана на бытовых потребителей, у которых есть задолженность по электроснабжению на 1 декабря 2025 года.

Логика простая: перед праздниками навести порядок не только дома, но и в квитанциях. Акция стартовала 1 декабря и продлится до 31 числа. За этот период абонентам дают возможность закрыть все долги и в обмен получить списание пени.

Условия участия максимально прозрачные. Нужно выполнить всего три шага.

Во‑первых, с 1 по 25 декабря передать показания счётчика любым удобным способом. Во‑вторых, до 31 декабря оплатить все текущие начисления и накопившийся долг. В‑третьих, убедиться, что на конец года за вами не числится ни рубля задолженности.

Если всё это выполнено, пени спишут автоматически. Никаких заявлений, походов в офис и лишних телодвижений не требуется. Информация о списании появится уже в платежных документах за январь 2026 года — там абоненты и увидят результат участия в акции.

Организаторы подчёркивают: цель в том, чтобы дать людям возможность войти в новый год без долгов и лишних нервов. Итоги акции «Пени, прощайте!» подведут 20 января 2026 года.