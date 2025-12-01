Бизнес-игра в Рязани показала, как удвоить продуктивность

Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» освоили инструменты повышения эффективности в формате деловой игры, организованной Агентством развития бизнеса. На практике они преобразовывали модель обычного офиса, погрязшего в хаотичных процессах, в отлаженную систему.

Под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) предприниматели апробировали ключевые практики бережливого производства: систему 5С для организации пространства, анализ Парето, балансировку нагрузки, методы канбан и визуального контроля. Особое внимание уделили переходу от «толкающей» системы управления к «тянущей» и построению карты потока создания ценности.

В результате игры были разработаны конкретные решения по оптимизации, которые участники смогут внедрить в своих реальных компаниях. Мероприятие прошло в рамках проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».