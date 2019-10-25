С медицинской организации в Рязани взыскали через суд крупные суммы

В управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступают жалобы на деятельность медицинской организации ООО «Счастье». Об этом сообщается на сайте ведомства.



В ходе рассмотрения обращения рязанцев, работники ведомства выяснили, что люди покупали в кредит абоненты на обслуживание в этом медицинском учреждении.



– При расторжении договора на оказание услуг по абонементу по инициативе потребителя, ООО «Счастье» в добровольном порядке не осуществляет возврат денежных средств за оплаченные и не оказанные медицинские услуги, – говорится в пресс-релизе на сайте Роспотребнадзора.



Чтобы защитить интересы рязанцев, управление подало иски в суды, которые требования удовлетворили в полном объёме. Трём гражданам за оплаченные, но не исполненные медицинские услуги вернули почти 200 тысяч рублей, также ООО «Счастье» было оштрафовано за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей. Сумма штрафов составила без малого 300 тысяч рублей.



Сейчас в судах находятся ещё четыре иска в защиту жителей Рязани.

