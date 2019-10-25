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На организацию контейнерных площадок в Рязани выделено 35 млн рублей

В четверг, 24 октября, вице-губернатор Рязанской области Владимир Арцыбашев, заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров, представители министерства ТЭК и ЖКХ региона, структурных подразделений администрации, ТОСов посетили улицу Шевченко. Здесь в районе дома №62 уже много лет постоянно образуется свалка. Жители ближайших домов попросили организовать поблизости контейнерную площадку.

Указанная территория была расчищена, вскоре здесь появится контейнерная площадка с бетонным основанием, ограждением, навесом и подъездом для спецмашины. Для крупного мусора создан специальный отсев. Как сообщает сайт администрации города, мусор отсюда будут вывозить два раза в неделю.

В рамках перехода на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами в частных секторах Рязани установят свыше 350 таких площадок. На эти цели из областного бюджета выделено 35 млн. рублей.

– Переход на новую систему обращения с ТКО поможет решить вопросы, связанные с организацией своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок города, а также их содержания, – подчеркнул Владимир Арцыбашев.

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